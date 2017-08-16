ВДНХ с начала года посетили более 250 тысяч иностранных туристов

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Поток иностранных туристов на ВДНХ за год увеличился в полтора раза. С января по август этого года выставка приняла более 250 тысяч гостей из-за границы, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter. По сведениям мэра, лидерами туристического потока стали граждане Китайской народной республики. Туристов из Поднебесной больше всего интересуют архитектурные памятники советской эпохи.

Каскад фонтанов, ретро-музыка, доносящаяся из динамиков, фирменное мороженое, много зелени и цветов — территория ВДНХ полна отдыхающих даже в разгар рабочего дня. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В 2017 году мы отмечаем резкое увеличение иностранных туристов, которые приезжают на ВДНХ. С начала года, общее количество иностранных туристов составило около 250 тысяч человек", - говорит сотрудник экскурсионного отдела ВДНХ Дарья Лиллесон.

Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Сезон удался. Особый интерес к памятникам советской эпохи проявляют туристы из США, Германии и, конечно, Китая. Их словарного запаса вполне хватает, чтобы поделиться впечатлениями по-русски: "Очень хорошо, товарищ!"

"Когда я в метро "ВДНХ", я уже удивлялась. Там я увидела - у вас такая страна! И наверху сразу увидела звезда, да", - говорит туристка Ду Ли.

Ду Ли 15 лет назад училась в Санкт-Петербурге и русский язык ещё помнит. Для остальных экскурсии проводят на разных языках. Богатое историческое наследие, узнаваемая архитектура, образцы садово-паркового искусства — все это еще с советских времен притягивает туристов. Выставка знала разные времена, но именно сейчас она переживает своё второе рождение.

"Везде примерно была одна и та же ситуация: полуаварийные здания, в которых бог весь что размещалось, специфическая такая рыночная жизнь, которая была далека от того, что задумывали основатели ВДНХ. И вот год за годом мы видим, как ВДНХ возрождается не только как некий такой памятник архитектуры, сталинской архитектуры, но и как место, которое насыщается жизнью, миллионами людей, которые приходят сюда", - говорил ранее Сергей Собянин.

Они приходят сюда за удивительным сочетанием природы, архитектуры и истории. Марина Мамаджанова помнит, как гуляла по выставке со своими родителями, а сейчас она привела сюда внучку.

"Круглый год люди тут. Люди очень любят и этот фонтан, и "Каменный цветок" любят. Конечно, ВДНХ — прекрасное место для отдыха", - говорит она.

Весной здесь началась масштабная реконструкция. После ее завершения количество российских и иностранных туристов должно вырасти еще как минимум на четверть. А общая посещаемость достигнуть отметки в 40 миллионов человек в год.

Кристина Одиноченко, Андрей Талалай, Сергей Голиков. "ТВ Центр".