Dragon доставил на МКС мощный компьютер и мороженое

Теги: Космос компьютер продукты мкс

Американский космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС. Он доставил на станцию различные приборы и продукты, в том числе мороженое для экипажа. Кроме того, космический грузовик привез на МКС новый мощный компьютер.

Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

Dragon доставил на МКС питьевую воду, продукты, научные приборы и другое оборудование общим весом 2,9 тонны. В качестве лакомства экипажу орбитальной станции с Земли послали мороженое.

Кроме того, космический грузовик доставил на МКС новый компьютер, который станет самым мощным на орбите, если сможет работать в условиях космоса.

Планируется, что Dragon будет пристыкован к станции до середины сентября.

Читайте также:

Порошенко поручил расследовать дело о поставках ракетных двигателей в КНДР

На телебашне CN Tower в Торонто произошел пожар

Отток средств из банка "Открытие" в июле превысил 350 млрд рублей

В Москве могут увековечить память Веры Глаголевой

Автомобиль наехал на мужчину с годовалым ребенком в Москве