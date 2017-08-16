В Испании туристы до смерти замучили дельфиненка ради селфи
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Дельфиненок застрял на мелководье на пляже испанского города Мохакар, после чего туристы вытащили его из воды и начали фотографироваться с ним. Через 15 минут на место прибыли защитники морских животных, но молодой дельфин к этому времени уже был мертв.
На пляже курортного города Мохакар в Испании туристы до смерти замучили дельфиненка, пытаясь сделать с ним селфи. Об этом сообщает организация по защите морских животных Equinac.
Дельфиненок потерял свою мать и застрял на мелководье у побережья. Затем туристы решили вытащить животное из воды и стали фотографироваться с ним, передавая из рук в руки. Через 15 минут на пляже появились сотрудники Equinac, однако молодой дельфин к этому времени уже был мертв.
В организации отметили, что животное испытало сильный стресс, который негативно сказался на его организме и привел к смерти.
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