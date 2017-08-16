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В скором времени на улицах столицы появится голубая разметка. Она будет обозначать зону платной парковки. В качестве эксперимента голубую разметку сначала нанесут на дорогах в столичном районе Хамовники.

В ближайшее время на дорогах Москвы появится голубая разметка, которая будет обозначать зону платной парковки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В качестве эксперимента голубую разметку сначала нанесут на улицах в столичном районе Хамовники. Если он окажется удачным, то новую краску опробуют и в других частях города.

Благодаря новой разметке в Хамовниках на 40% сократится количество дорожных знаков. Все необходимые работы планируют закончить в течение двух недель.

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