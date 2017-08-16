Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Перми из-за дебошира
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Пассажирский самолет рейса Новосибирск - Москва экстренно сел в аэропорту Перми из-за пьяного пассажира. Во время полета дебошир нарушал порядок и нецензурно выражался. В отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулигантство".
Пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Перми из-за пьяного пассажира. Об этом сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел в среду днем.
"Сейчас этот человек снят с рейса . Это житель Алтайского края. Он нарушал порядок на борту, выражался нецензурно", - говорится в сообщении. В отношении дебошира полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулигантство".
Всего на борту воздушного судна находились 159 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время самолет успешно совершил посадку в аэропорту "Домодедово" в столице.
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