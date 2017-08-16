Генсек ООН предложил помощь для разрешения кризиса вокруг КНДР

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что последствия военных действий в рамках северокорейского кризиса будут "слишком ужасны, чтобы даже думать об этом". Он пообещал, что будет оставаться в тесном контакте со всеми сторонами конфликта и пообещал оказать любую "посильную помощь".

Накал страстей между Вашингтоном и Пхеньяном пошёл на спад. Есть надежда, что горячие головы немного остыли - так глава нашего МИД Сергей Лавров прокомментировал отношения США и КНДР, передает "ТВ Центр".

Действительно, два государства, которые ещё на прошлой неделе открыто угрожали друг другу, несколько поумерили воинственный пыл. Ким Чен Ын заявил, что пока не будет проводить ракетные пуски в сторону Гуама. Дональд Трамп, в свою очередь, назвал такое решение мудрым и хорошо обоснованным.

Для американского президента даже небольшая разрядка напряжения во внешней политике - это возможность уделить больше внимания внутренним проблемам. В США продолжаются массовые выступления против главы Белого Дома. Теперь демонстранты обвиняют Трампа в поддержке экстремистских движений и вновь требуют импичмента.