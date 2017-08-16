Медведев призвал активнее внедрять систему прослеживаемости товаров

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Дмитрий Медведев попросил руководство "Гознак" проработать вопрос по внедрению системы прослеживаемости товаров в России. Это необходимо из-за договоренностей со странами-участниками ЕАЭС.

В России в скором времени могут появиться аналоги внутреннего паспорта и водительских прав, содержащие микросхемы с биометрическими данными и электронной подписью владельца. Об этом сообщил Дмитрию Медведеву генеральный директор акционерного общества "Гознак" Аркадий Трачук, передает "ТВ Центр".

По его словам, такие документы можно будет использовать для удаленной идентификации личности при оказании, например, финансовых услуг. Премьер отметил важность новой разработки и указал на необходимость внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь. Кроме того, глава правительства попросил руководство "Гознака" помочь запуску системы прослеживаемости движения товаров по территории России.

"Недавно в Казахстане было заседание межправительственного совета государств Евразийского союза и как раз одним из вопросов рассматривали прослеживаемость товаров. Что очень важно для того, чтобы понимать, какие товары идут через территорию России, какие производятся, какие отправляются транзитом, где они оседают. Это вопросы конкуренции и защиты нашего национального рынка. Поэтому, если этому тоже уделить внимание, это будет иметь большое значение для нашей экономики, ну и стало быть, для людей", - заявил Медведев.