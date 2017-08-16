Саакашвили назвал дату своего возвращения на Украину

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Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину из Польши 10 сентября. Он также призвал Киев "не устраивать цирк" с его возвращением. По словам Саакашвили, сразу после приезда на Украину он пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я возвращаюсь на Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", - сказал Саакашвили в прямом эфире на своей странице в Facebook. Он также призвал Киев "не устраивать цирк" с его возвращением.

Саакашвили подчеркнул, что сразу после приезда на Украину он пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство. Экс-губернатор назвал лишение украинского паспорта незаконным и отметил, что ряд стран Европы уже предлагали ему стать их подданным.

В июле президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. По официальной информации это произошло из-за того, что политик скрыл факт возбуждения против него уголовного дела в Грузии.

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