С Верой Глаголевой простятся 19 августа в Доме кино

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Глаголевой. По словам президента, актриса была замечательным, талантливым человеком. Президент назвал смерть Глаголевой невосполнимой потерей для всей российской культуры. Прощание с актрисой пройдет 19 августа в Доме кино.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Веры Глаголевой, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что она была замечательным, талантливым человеком, а её творчество знали, ценили и любили миллионы людей.

Вера Глаголева умерла в среду в Германии, куда приехала на лечение. Несмотря на недуг, актриса была полна планов, собиралась сниматься в очередной картине. Но болезнь, мучившая Веру Витальевну последние месяцы, не оставила шансов.

Вера Глаголева в программе "Мой герой"

Прощание пройдет 19 августа в Доме Кино. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. Церемония начнется в 11:00. О месте похорон пока не сообщается.

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