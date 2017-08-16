Госдеп: работа с Россией по Сирии - отправная точка для сотрудничества

Теги: Политика сирия сша россия госдеп

В Госдепе считают, что работа с Москвой над созданием зон деэскалации в Сирии является отправной точкой в сотрудничестве между США и Россией. При этом Вашингтон не будет уступать нашей стране в вопросах, которые касаются американских интересов.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон считает работу с Москвой над созданием зон деэскалации в Сирии отправной точкой в сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Одна из областей, по которой мы сотрудничали достаточно неплохо, это некоторые части территории Сирии, где было объявлено прекращение огня около пяти-шести недель назад. И в этих областях появилась возможность поступления гуманитарной помощи, и мы очень этим довольны", - сказала Нойерт.

По ее словам, США по-прежнему намерены выстраивать отношения с Россией. При этом Нойерт добавила, что Вашингтон не будет уступать Москве в вопросах, которые касаются американских интересов.

Читайте также:

Генсек ООН предложил помощь для разрешения кризиса вокруг КНДР

С Верой Глаголевой простятся 19 августа в Доме кино

Саакашвили назвал дату своего возвращения на Украину

Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Перми из-за дебошира

На дорогах Москвы появится голубая разметка