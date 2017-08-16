Госдеп: работа с Россией по Сирии - отправная точка для сотрудничества
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В Госдепе считают, что работа с Москвой над созданием зон деэскалации в Сирии является отправной точкой в сотрудничестве между США и Россией. При этом Вашингтон не будет уступать нашей стране в вопросах, которые касаются американских интересов.
Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон считает работу с Москвой над созданием зон деэскалации в Сирии отправной точкой в сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Одна из областей, по которой мы сотрудничали достаточно неплохо, это некоторые части территории Сирии, где было объявлено прекращение огня около пяти-шести недель назад. И в этих областях появилась возможность поступления гуманитарной помощи, и мы очень этим довольны", - сказала Нойерт.
По ее словам, США по-прежнему намерены выстраивать отношения с Россией. При этом Нойерт добавила, что Вашингтон не будет уступать Москве в вопросах, которые касаются американских интересов.
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