В Приморье нашли тело пропавшего четырехлетнего мальчика

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Во Владивостоке обнаружили мертвым 4-летнего ребенка, которого с понедельника искали по всему городу.

В Приморье мальчик пошел гулять вместе со своей старшей сестрой и не вернулся домой. Тело со следами насильственной смерти обнаружили в одной из квартир в том же доме, где проживала семья ребёнка, передает "ТВ Центр".

Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Это 29-летний мужчина, гражданин КНР. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства трагедии.