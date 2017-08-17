Крупный пожар на севере Москвы потушен. Видео

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На севере Москвы в районе Медведково в четверг ночью тушили пожар в складских помещениях. Площадь его превысила 15 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе в Медведково полностью потушен. В ликвидации огня участвовали более 50 машин спецтехники, а также два вертолета МЧС, сообщает "ТВ Центр".

Пламя быстро распространялось по зданию, внутри были слышны взрывы, частично обрушилась крыша. На складе хранились автомобильная химия и стройматериалы - масла и лакокрасочные изделия. При горении они выделяли клубы едкого, черного дыма, который распространился на много километров вокруг.

Сейчас следователи устанавливают причины возгорания.

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