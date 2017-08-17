Россия призвала ООН проверить данные о поставках химоружия в Сирию

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Поставки отравляющих веществ в Сирию из Великобритании и США, в случае подтверждения этих данных, будут считаться нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя. Он призвал осуществить проверку этой информации.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо проверить информацию о поставках США и Великобританией запрещенных отравляющих средств в Сирию, передает "ТВ Центр".

Он сообщил, что на состоявшемся закрытом совещании Совета Безопасности эта тема не поднималась. Однако данный случай может быть предметом совместного расследования Организации по запрещению химоружия и ООН.

Накануне Дамаск обвинил Лондон и Вашингтон в снабжении сирийских боевиков отравляющими веществам и компонентами для их производства. Их обнаружили на оставленных террористами складах. В Пентагоне поспешили заявить: никаких поставок со стороны США не было.

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