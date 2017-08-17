Родные Глаголевой прокомментировали смерть актрисы

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Дочки Веры Глаголевой и зять хоккеист Александр Овечкин прокомментировали смерть актрисы Веры Глаголевой, которая ушла из жизни накануне после продолжительной болезни. Свои прощальные слова они опубликовали в социальной сети.

Дочки Веры Глаголевой и зять хоккеист Александр Овечкин прокомментировали смерть актрисы Веры Глаголевой в социальной сети Instagram.

"Наша любимая Вера Витальевна......невозможно поверить и осознать! Любим Вас и всегда будем любить!!! ", - написал хоккеист Овечкин.

Наша любимая Вера Витальевна......невозможно поверить и осознать! Любим Вас и всегда будем любить!!! Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Авг 16 2017 в 6:50 PDT

"Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это", - написала его жена, младшая дочка Глаголевой.

Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда#вераглаголева Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Старшая дочь артистки Анна Нахапетова попросила СМИ не беспокоить семью в этот трагический период и молиться за мать.

Свои соболезнования родным и близким актрисы выразил президент Владимир Путин. Прощание с Глаголевой состоится 19 августа в Доме кино. Церемония начнется в 11:00. О месте похорон пока не сообщается.

Вера Глаголева скончалась16 августа в Германии на 62-м году жизни. По словам ее мужа Кирилла Шубского, актриса умерла после долгой болезни.

Актриса родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева запомнилась зрителю по ролям в таких фильмах как "Не стреляйте в белых лебедей", "Выйти замуж за капитана", "Бедная Саша", "В четверг и больше никогда" и другие. В 2011 ей присвоили звание народной артистки России.

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