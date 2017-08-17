Сеул заявил о готовности к переговорам с Пхеньяном

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Южная Корея призвала КНДР к возобновлению переговоров по военной линии и по вопросам встреч родственников, находящихся по разные стороны границы. При этом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин потребовал гарантий достижения конкретных результатов по итогам переговоров.

Сеул призвал Пхеньян к диалогу по военной линии и по вопросам встреч членов разделенных семей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление министерства Южной Кореи по делам объединения.

"Мы рассчитываем, что Северная Корея в позитивном ключе ответит на наше предложение о переговорах военных ведомств и по линии Красного Креста, на которых оба корейских государства смогут откровенно обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в ведомстве.

В то же время, по данным южнокорейских СМИ, президент Мун Чжэ Ин потребовал гарантий достижения конкретных результатов по итогам переговоров. По его словам, диалог должен способствовать решению ядерной проблемы Северной Кореи.



"Необходимы гарантии того, что диалог приведет к положительным результатам. Я могу изучить вопрос о направлении на Север специального представителя, если будут знать, что созданы условия для диалога", - заявил южнокорейский лидер.