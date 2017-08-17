ЦБ отозвал лицензию у банка "Русский инвестиционный альянс"

Теги: центробанк Экономика банк лицензия россия

Банк Росси отозвал лицензию у кредитной организации КБ "Русский инвестиционный альянс". Банк занимал 334 место в банковской системе России. Он также являлся участником системы страхования вкладов.

Московский банк "Русский инвестиционный альянс" лишен лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

По данным регулятора, у банка появился значительный объем низкокачественных активов. Кроме того, организация полностью утратила собственный капитал.

"Бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж", - отметили в ЦБ.

Организация занимала 334 место в банковской системе России. "Русский инвестиционный альянс" является участником системы страхования вкладов.