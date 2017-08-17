МЭР намерено отменить штрафы за первое нарушение для крупного бизнеса

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В российском правительстве предложили масштабировать норму о предупреждениях на большие предприятия и не штрафовать крупный бизнес, если он совершает нарушение впервые.

Штрафы для крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить. С такой инициативой, по данным "Известий", выступило Минэкономразвития. Вместо этого специалисты будут выносить предупреждение, отметил замминистра экономического развития Савва Шипов.

"Это позволит снизить штрафные нагрузки на бизнес за нарушения, которые совершены впервые и не причинили вреда", - сказал он.

Сейчас предложение Минэкономразвития рассматривается в других ведомствах, после чего оно будет обсуждаться на профильной подкомиссии в кабинете министров.