В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 рейсов
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В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 рейсов. В Домодедове отменили два рейса и задержали 18, в Шереметьеве задержаны четыре рейса. Во Внукове отмен и задержек нет.
В аэропортах столицы отменены и задержаны более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
По состоянию на 9:00 в аэропорту Домодедово задерживаются 18 рейсов, еще два - отменены. В Шереметьеве задерживаются четыре рейса. Во Внукове отмен и задержек рейсов нет.