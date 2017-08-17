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В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 рейсов. В Домодедове отменили два рейса и задержали 18, в Шереметьеве задержаны четыре рейса. Во Внукове отмен и задержек нет.