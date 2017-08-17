Журналисты "ТВ Центра" попали под обстрел в Горловке

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Сотрудники телеканала "ТВ Центр" попали под обстрел украинских силовиков в Горловке, никто не пострадал. О том, что случилось, сообщил официальный представитель командования ДНР Эдуард Басурин.

Украинские военные обстреляли журналистов "ТВ Центра". По словам Эдуарда Басурина, огонь по съемочной группе вели целенаправленно, журналисты находились на окраине Горловки, когда на этот район обрушился шквал выстрелов из минометов и гранатометов. Басурин уточнил, что обстрел вела бригада ВСУ, дислоцированная в населённом пункте Новолуганское.

В ДНР также заявили, украинская сторона перед празднованием своего Дня независимости готовит провокации - в одной из акций задействован запрещенный в России "Правый сектор" - как стало известно, боевики этой экстремистской организации собираются обстрелять позиции своих же военных, чтобы обвинить во всем вооруженные силы ДНР.

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