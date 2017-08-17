Саудовская Аравия впервые открыла границу для катарцев после дипскандала

Теги: В мире религия хадж саудовская аравия катар

Саудовская Аравия разрешила паломникам из Катара совершить хадж в этом году и предоставила самолет, чтобы доставить их в Мекку. Это первый случай открытия границы для жителей Катара после разрыва дипотношений из-за обвинений Дохи в поддержке терроризма.

Саудовская Аравия открыла границу для катарских паломников для совершения хаджа в Мекку, сообщает телеканал Al Arabiya.

Соответствующее решение принял наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман после переговоров с посланником Катара. Принц заявил, что паломникам не потребуются специальные электронные разрешения, а для доставки он предоставит самолет за свой счет.

Это первый случай открытия границы для граждан Катара после дипломатического скандала. В июне ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов разорвали дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран обвинили Доху в поддержке радикальных группировок.

Позднее они предъявили Дохе требования, согласно которым, Катар, в частности, должен разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую базу, ликвидировать телеканал Al Jazeera и разорвать все связи с террористами. Катар с этими требованиями не согласился и заявил, что они нарушают его суверенитет.

Читайте также:

СМИ назвали фейком новость о требовании 6 стран отобрать ЧМ-2022 у Катара

Катар упростил визовый режим для туристов из России