Рост цен на школьные товары обогнал инфляцию
Собрать ребенка в школу стало дороже в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Подорожание рюкзаков, школьной формы и учебников в несколько раз превысило инфляцию.
Накануне первого сентября в России школьные товары подорожали на 6-13% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Известия".
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), подорожание значительно превысило инфляцию, которая, по данным ЦБ, составила 3,9% на июль в годовом выражении.
В среднем по России стоимость школьного рюкзака- 1777 рублей, по сравнению с прошлым годом его цена выросла на 13%. За учебник в этом году придется отдать около 394 рублей, за рубашку – 695 рублей, за спортивный костюм - до 1726 рублей.
Специалисты связывают такое резкое подорожание школьных принадлежностей с падением курса рубля, однако сошлись во мнении, что скачок цен связан еще с актуальностью товаров перед началом учебного года.
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