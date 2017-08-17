Рост цен на школьные товары обогнал инфляцию

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Собрать ребенка в школу стало дороже в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Подорожание рюкзаков, школьной формы и учебников в несколько раз превысило инфляцию.

Накануне первого сентября в России школьные товары подорожали на 6-13% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Известия".

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), подорожание значительно превысило инфляцию, которая, по данным ЦБ, составила 3,9% на июль в годовом выражении.

В среднем по России стоимость школьного рюкзака- 1777 рублей, по сравнению с прошлым годом его цена выросла на 13%. За учебник в этом году придется отдать около 394 рублей, за рубашку – 695 рублей, за спортивный костюм - до 1726 рублей.

Специалисты связывают такое резкое подорожание школьных принадлежностей с падением курса рубля, однако сошлись во мнении, что скачок цен связан еще с актуальностью товаров перед началом учебного года.

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