В РАН заявили о возросшей вероятности смерчей в Москве

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В Российской академии наук заявили, что в связи с глобальным потеплением в Москве возросла вероятность образования смерчей. По словам директора Института физики атмосферы РАН Игоря Мохова, они могут возникнуть даже в условиях городской застройки.

В связи с глобальным потеплением в столице возросла вероятность образования смерчей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора Института физики и атмосферы имени Обухова, академика РАН Игоря Мохова.

Он отметил, что смерчи бывали в Москве и ранее, однако сейчас вероятность их возникновения возрастает. Их развитие возможно из-за глобального потепления.

"Это плохо предсказуемая вещь. Тем не менее, тенденция увеличения конвективной неустойчивости атмосферы способствует появлению смерчеобразных структур в атмосфере, в том числе в Московском регионе. До последних 10 лет это были достаточно редкие явления, но сейчас вероятность их образования возрастает", - сказал Мохов.

По его словам, образование смерчей возможно даже в условиях городской застройки. Мохов отметил, что они бывают разных типов, и появление их в населенных пунктов, в том числе в столице, вполне допустимо.