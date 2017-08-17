По факту крупного пожара на севере Москвы проводится проверка

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Всю ночь пожарные боролись с крупным возгоранием на севере Москвы. Горели складские помещения с горючими материалами. Огонь бушевал на площади в 15 тысяч квадратных метров. Район заволокло густым дымом. В тушении задействовали два противопожарных вертолета. Она сбросили на очаг более 70 тонн воды. По факту ЧП проверку начала прокуратура.