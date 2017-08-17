Журналист "ТВ Центра" рассказал, как попал под обстрел в Донбассе

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Более 50 случаев нарушения режима прекращения огня. Обстрелы в Донбассе продолжаются, невзирая на объявленное перемирие. Под огонь со стороны украинских силовиков в Горловке попали и сотрудники нашего телеканала. В командовании ДНР сообщили, что съемочную группу "ТВ Центра" целенаправленно обстреливали из крупнокалиберного орудия.

Об обстреле силовиков в Донбассе рассказал корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев:

"Накануне я и мой оператор Виктор Мальцев работали на передовой в районе поселка Гальмовский со стороны территории подконтрольной украинским войскам – это Новолуганская, так называемая Светлодарская дуга. Как рассказали нам военнослужащие ДНР, буквально за пять минут до нашего приезда со стороны украинских позиций был произведен обстрел из автоматических гранатометов.

И уже через полтора часа, когда мы сами находились в окопах на переднем крае, на передовой, прямо во время записи интервью с командиром подразделения армии ДНР со стороны позиций украинских войск был произведен выстрел, скорее всего, из ПТУРА – это противотанковая управляемая ракета. Взрыв прогремел буквально в нескольких десятках метров от нас, а так как мы находились в укрытии, в окопах, то ни наша съемочная группа, и никто из солдат ДНР не пострадали.

Стоит отметить, что мы практически каждый день выезжаем на передовую и можем сказать, что бои на линии соприкосновения не прекращаются, несмотря на "хлебное" перемирие. Так, например в Авдеевской промзоне стрельба идет и днем и ночью. Когда мы заходили с Виктором Мальцевым на позиции, по нам стреляли несколько раз. Сначала это был выстрел из РПГ, потом наши позиции были обстреляны автоматическими гранатометами, а также во время передвижения мы несколько раз попадали под обстрел стрелковым вооружением. Это пулеметы, автоматы и снайперские винтовки. Причем, били прицельно по нашей съемочной группе и по солдатам, которые нас сопровождали.

Также хотелось бы отметить, что украинские военнослужащие перешли к новой тактике, населенные пункты ДНР они обстреливают уже не артиллерией, а так называемыми осветительными минами, причем, делают так, чтобы мина вспыхивала не в воздухе, а загоралась уже на земле, таким образом, они поджигают дома мирных людей и поля, на которых собирают сейчас хлеб".