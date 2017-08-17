Хакера из Украины допросили по делу о взломе серверов Демпартии США

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Вирус, с помощью которого взломали серверы Демократической партии США, разработал украинский хакер. Его имя не называют, но, по данным газеты New York Times, молодого человека уже допросили американские спецслужбы. Свою вредоносную программу он распространял в интернете за пожертвования. И нет никаких данных, что работал хакер на российские разведслужбы, пишет издание.

Название этого интернет-вируса стало известно только что, но, судя по всему, будет на слуху в ближайшее время. По данным американской NYT, именно с его помощью были взломаны серверы Демократической партии в преддверии президентских выборов в США. А разработал вредоносную программу украинский программист, известный в сети как Профексер, передает "ТВ Центр".

"Я не ведаю, что будет дальше. Ничего хорошего не произойдет. Но я все еще жив" - это сообщение хакера в сети было последним, прежде чем он ушел в тень. Но при этом явился с повинной в правоохранительные органы Украины, а также дал признательные показания сотрудникам американских спецслужб, которые работают при посольстве США в Киеве. Пост Префексера выглядит едва ли не прощальной запиской – мол, все может случиться, но при этом достоверно известно, что он здравствует, более того, даже не арестован и продолжает жить в провинциальном украинском городке. Во всяком случае, об это сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

На допросе Префексер рассказал, что написав программу, он разместил ее на своем сайте в теневой части интернета бесплатно, но просил за скачивание пожертвования от трех до 250 долларов. Сам при этом ею не пользовался, поэтому по украинскому законодательству под ответственность не попадает. А кто и в каких целях применял вредоносное ПО, он не знает. Не исключено, что новые факты позволят американским сторонникам теории "руки Москвы" в президентских выборах продолжить гнуть свою линию. Ведь, как утверждают в спецслужбах США и Демпартии, хакерская группировка Fancy Bear, которая якобы связана с Минобороны России, была, скорее, организатором и финансистом кибератаки, а собственно разработкой вируса занимались сторонние подрядчики.

Между тем создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж во время трехчасового разговора с конгрессменом-республиканцем Дейна Рорабейкером заявил, что не получал из России никаких документов. Об этом сообщает американский политический ежедневник Hill.

"Во время нашей трёхчасовой встречи мы обсудили широкий спектр вопросов, включая передачу WikiLeaks электронных писем Демократической партии в ходе президентских выборов в прошлом году... Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем", - отметил Рорабейкер.

Тем не менее, обвинения в причастности России к кибератаке стали поводом для различных санкций Вашингтона против Москвы. Последний об ограничениях президент Трамп подписал 2 августа. Специалисты же, в том числе и в США, продолжают настаивать: никаких доказательств нет.

Так или иначе, но таинственный Префексер на данный момент является для американских спецслужб первым и единственным свидетелем. Поэтому использовать они его, скорее всего, будут по полной.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".