В Ракке 17 мирных жителей погибли из-за удара коалиции США

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17 мирных жителей стали жертвами авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка.

Как сообщает агентство САНА, в результате атаки коалиции США по Ракке погибли женщины и дети. Десятки человек получили ранения. С начала недели подобные налеты унесли жизни уже более 40 человек. Много разрушений, передает "ТВ Центр".

Ракка служит опорным пунктом террористов запрещенного в нашей стране "Исламского государства". С начала июня город штурмуют отряды так называемых Сил демократической Сирии, которые ведут бои с экстремистами на улицах. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция. Они регулярно наносят удары по позициям боевиков, но под огнем оказываются и мирные жители.

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