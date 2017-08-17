В Ракке 17 мирных жителей погибли из-за удара коалиции США
Теги: сша обстрел Сирийский конфликт
17 мирных жителей стали жертвами авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка.
Как сообщает агентство САНА, в результате атаки коалиции США по Ракке погибли женщины и дети. Десятки человек получили ранения. С начала недели подобные налеты унесли жизни уже более 40 человек. Много разрушений, передает "ТВ Центр".
Ракка служит опорным пунктом террористов запрещенного в нашей стране "Исламского государства". С начала июня город штурмуют отряды так называемых Сил демократической Сирии, которые ведут бои с экстремистами на улицах. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция. Они регулярно наносят удары по позициям боевиков, но под огнем оказываются и мирные жители.
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