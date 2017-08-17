Неизвестные разлили ртуть возле спортшколы во Владивостоке

Теги: школа владивосток Происшествие

Во Владивостоке на автостоянке возле школы олимпийского резерва неизвестные разили ртуть на площади около 300 квадратных метров. Место ЧП оцепили, специалисты собирают разлившееся вещество.

Во Владивостоке произошел разлив ртути на автостоянке возле школы олимпийского резерва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края.

По предварительным данным, неизвестные несли большой мешок, из которого и вытекло опасное вещество. Площадь загрязнения составила около 300 квадратных метров.

В настоящее время место происшествия оцеплено, специалисты собирают ртуть и проводят анализ загрязнения грунта.