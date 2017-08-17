Ученые раскрыли тайну появления первых многоклеточных существ

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Ученые раскрыли тайну происхождения животных на Земле. Они изучали отложения осадочных пород на дне первичного океана. И пришли к выводу, что первые многоклеточные живые существа появились на нашей планете примерно 650 млн лет назад.

Каких-то 650 миллионов лет назад на Земле появились первые многоклеточные организмы. И случилось это благодаря планктону и водорослям. А также временному превращению Земли в огромную ледяную глыбу, передает "ТВ Центр".

Такой вывод сделала группа ученых из Австралии и Германии во главе профессором Йохеном Броксом. Они изучали отложения осадочных пород на дне первичного океана. И обнаружили вещественное доказательство, что первые водоросли появились практически одновременно с первыми многоклеточными существами.

"Молекулы жиров, которые мы нашли в породах эдиакарского периода, говорят нам о том, что жизнь в водах первичного океана Земли стала реально интересной примерно 650 миллионов лет назад. В то время произошла настоящая экологическая революция, своеобразное восстание водорослей", - отметил Брокс.

Что жизнь на Земле могла появиться уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она провела исключительно в одноклеточной форме, в этом уверены ученые.

Но ведь чтобы появиться многоклеточным организмам, что-то должно стать их кормом? Как и из чего возникли "одноклеточные" водоросли - основа пищевой цепи? Это одна из главных тайн зарождения жизни на Земле. Ученые нашли подтверждение того, что одноклеточные и многоклеточные организмы появились практически одновременно. На то указывают жировые молекулы. Они в большом количестве содержатся в клетках растений, однако отсутствуют внутри микробов.

"Эти крупные и питательные организмы, расположенные в основании цепей питания, подарили Земле тот всплеск энергии, который был необходим для эволюции сложных экосистем, в которых могли возникнуть и процветать все более сложные многоклеточные существа, в том числе и человек", - говорится в статье.

Открытие дало ответ на вопрос, что заставило бактерий, способных размножаться быстрее, чем крупные водоросли, уступить место планктону и позволить многоклеточной жизни начать свое развитие.

Когда Земля начала оттаивать, в ее первичный океан попало гигантское количество фосфора. Он помог планктону одержать победу над бактериями и запустил нужную реакцию, благодаря которой уровень СО2 в атмосфере планеты почти не менялся на протяжении последних 550 миллионов лет.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".