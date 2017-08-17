Чижов: Brexit позволит ЕС быть самостоятельнее

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС после выхода Великобритании будет более самостоятельным в военно-политической сфере. По его словам, большинство проектов по укреплению военно-политического инструментария Европейского союза тормозились именно британцами.

Европейский союз станет более самостоятельным в военно-политической сфере после выхода Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"В Евросоюзе есть задумки по укреплению внешнеполитического потенциала и даже оборонного. Если до настоящего времени все проекты по укреплению военно-политического инструментария ЕС тормозились Великобританией, которая не хотела размывать натоцентричность европейской политики, то с ее уходом из ЕС у оставшихся государств руки будут в большей степени развязаны", - передает его слова "РИА Новости".

В то же время, по словам Чижова, это не значит, что члены Евросоюза выйдут из НАТО, однако их решения в военной сфере могут стать более независимыми.

"Это не значит, что все побегут прочь из НАТО, но, тем не менее, можно ожидать определенного роста самостоятельности Европы в принятии решений в этой сфере", - сказал дипломат.