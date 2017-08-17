СМИ: в Нидерландах неизвестный захватил заложников

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СМИ сообщили о возможном захвате заложников в здании радиостанции 3FM в Нидерландах. По предварительной информации, неизвестный, угрожая ножом, завел женщину в здание. В настоящее время ведутся переговоры, идет полицейская операция.

Неизвестные захватили заложников в радиостанции 3FM в голландском городе Хилверсюм, сообщают местные СМИ.

Op het parkeerterrein van @3FM heeft een man een vrouw bedreigd, meldt politie. Veel politie aanwezig. @RTLnieuws pic.twitter.com/3NfIEy1xEk — Sam Hagens (@SamHagens) 17 августа 2017 г.

По предварительной информации, неизвестный мужчина напал с ножом на женщину и завел ее в здание радиостанции.

На данный момент в здание вошли переговорщик и полиция. Правоохранительные органы заявили, что пока не взяли ситуацию под свой контроль. Рядом со зданием была найдена сумка с ножом.