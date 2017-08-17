Скончался один из создателей Рунета

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Скончался создатель кириллицы для интернета Андрей Чернов. Он также участвовал запуске первого интернет-канала, который соединил Россию с мировой глобальной сетью. Прощание с программистом пройдет 19 августа в Москве.

Не стало известного компьютерного программиста Андрея Чернова. Как сообщает РИА Новости, он изобрел кодировку KOI8-R, а также участвовал в создании Рунета.

Он участвовал в запуске первого интернет-канала, который соединил Россию с мировой глобальной сетью.

В последние годы Андрей Чернов был тяжело болен. Из дома он почти не выходил.

Прощание с программистом пройдет 19 августа в Москве.