Инцидент со взятием заложницы в Нидерландах завершился мирно

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Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM. Женщина освобождена,ей потребовалась помощь врачей. Ранее стало известно, что неизвестный, угрожая ножом, завел в здание женщину. Здание было оцеплено полицией.

Полиция Нидерладов задержала мужчину, который захватил заложницу в здании радиостанции 3FM, сообщает Reuters.

Женщина освобождена, ей потребовалась медицинская помощь. О мотивах преступления мужчины ничего не известно. По данным ANP News, накануне между ними произошла ссора.

Ранее голландские СМИ сообщили, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, завел женщину в здание радиостанции 3FM и удерживал ее. Полиция оцепила офис, в здание вошли переговорщики и полиция.