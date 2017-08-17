Московские врачи извлекли из головы ребенка забытую пермскими коллегами вату

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как врачи в Перми после операции забыли вату в голове ребенка. Московские хирурги извлекли инородное тело. Лечение ребенка продолжается. Следователи допрашивают пермских врачей.

В Перми возбуждено уголовное дело после того, как врачи после операции забыли вату в голове ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В апреле 2017 года в СМИ появилась информация о том, что московские врачи извлекли из головы ребенка ватный материал, который был забыт при проведении операции в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

"В июле 2016 года в краевой детской клинической больнице в городе Перми малолетнему мальчику из села Юрла в связи с тяжелым заболеванием была проведена трепанация черепа. Впоследствии состояние здоровья ребенка ухудшилось", - рассказали в СКР.

Мальчика доставили в Национальный научно-практический центр детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. У него из головы был извлечен ватный материал. В настоящее время врачи продолжают оказывать ребенку необходимую помощь.

"Следователями изымается и анализируется документация, связанная с пермской операцией. Устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к оказанию помощи ребенку в крае, выясняется роль и степень ответственности каждого из фигурантов", - рассказали в Следственном комитете.