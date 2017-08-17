При падении вертолета Сил самообороны Японии пострадали трое
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Транспортный вертолет Сил самообороны Японии совершил жесткую посадку на территории аэродрома базы Ивакуни. В результате пострадали не менее трех человек.
Не менее трех человек пострадали в результате жесткой посадки транспортного вертолета CH-101 Сил самообороны Японии в японской префектуре Ямагути. Об этом сообщает ТАСС.
Во время посадки пилот потерял контроль над машиной, и она завалилась на бок. Всего на борту было восемь человек.
Инцидент произошел на территории аэродрома базы Ивакуни.