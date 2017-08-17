В Москву из Швеции привезли карликового бегемота

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В Московском зоопарке с 18 августа можно увидеть 200-килограмового карликового бегемота, которого привезли из шведского зоосада. Это будет первый столичный бегемот за последние 30 лет.

Карликовый бегемот появится 18 августа в Московском зоопарке впервые за 30 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Трехлетнюю самку карликового бегемота привезли из шведского зоосада несколько недель назад. Она весит 200 килограммов, а ее высота в холке – 75 сантиментов.

В 30-е годы прошлого века в зоопарке уже жили пара гиппопотамов с детенышем. Животные прожили до 1980-х годов, затем бегемотник переоборудовали в помещение для моржей.

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