В Москве вновь побит рекорд высокого атмосферного давления

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Москва пережила пятый за август рекорд высокого атмосферного давления. В ночь на 17 августа оно повысилось до 757,1 миллиметра ртутного столба. Таким образом, повторен рекорд атмосферного давления 1966 года.

В Москве в ночь на 17 августа повторен рекорд атмосферного давления 1966 года. Оно повысилось до 757,1 миллиметра ртутного столба, говорится в сообщении "Метеоновостей".

Пик был достигнут к 8:00. После этого давление начало снижаться.

Синоптики отметили, что это пятый рекорд по давлению за август 2017 года.

Наиболее высоких отметок атмосферное давление достигало в 1996 году. Тогда максимумы перекрывались 11 раз.

До этого атмосферное давление достигало рекордных значений четыре раза. Это происходило 9, 10, 15 и 16 августа.

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