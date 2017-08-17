Абонент МТС подал иск на 30 млрд рублей из-за списания 6 бесплатных минут

Теги: Общество суд телефон тамбов

Тамбовчанин требует от оператора МТС 30 миллиардов рублей за списание неиспользованных бесплатных шести минут. Оператор отнес иск к "судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности".

Житель Тамбовской области Алексей Мелехов пытается взыскать с оператора МТС 30 миллиардов рублей за то, что компания якобы незаконно списала нераходованные бесплатные минуты, сообщает "Русская планета".

Мелихов пояснил, что ежемесячно у него списывали необходимую сумму для оплаты пакета мобильных услуг. Но в июне в ночь перед оплатой оператор незаконно списал у него бесплатные шесть минут, включенные в тариф.

В МТС заявили, что обычно все споры с клиентами компания решает в досудебном порядке. Оператор отнес иск Мелехова к "судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности".

Ранее требования Мелихова не удовлетворил районный суд, но истец не стал отчаиваться и подал жалобу в областной суд. Получив отказ, Меликов подал кассационную жалобу.

Читайте также:

ФАС получила ответы на предупреждение от "большой четверки" операторов