В Москве в пять раз превышена норма сероводорода

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В ГПБУ "Мосэкомониторинг" сообщили о пятикратном превышении нормы уровня сероводорода на востоке столицы. Это произошло в районах Кожухово, Жулебино, Вешняки, Некрасовка, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.

На востоке Москвы в пять раз превышена норма уровня сероводорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Превышение было зафиксировано в районах Кожухово, Жулебино, Вешняки, Некрасовка, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.

В последний раз автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали превышение сероводорода в воздухе на востоке и юго-востоке Москвы в ночь на 25 июня.