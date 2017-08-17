В Москве в пять раз превышена норма сероводорода
В ГПБУ "Мосэкомониторинг" сообщили о пятикратном превышении нормы уровня сероводорода на востоке столицы. Это произошло в районах Кожухово, Жулебино, Вешняки, Некрасовка, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.
На востоке Москвы в пять раз превышена норма уровня сероводорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГПБУ "Мосэкомониторинг".
Превышение было зафиксировано в районах Кожухово, Жулебино, Вешняки, Некрасовка, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.
В последний раз автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали превышение сероводорода в воздухе на востоке и юго-востоке Москвы в ночь на 25 июня.