Адвокат Януковича взял самоотвод

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Виталий Мешечек отказался быть адвокатом бывшего президента Украины Виктора Януковича, о чем он заявил в зале суда во время заседания. Адвокат отметил, что защита экс-главы государства должна быть более качественной.

Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек во время судебного заседания заявил, что отказывается его защищать в связи с особой сложностью дела. Об этом пишет "Газета.Ru".

По его словам, он занимается индивидуальной адвокатской практикой и не входит ни в одно адвокатское объединение, а также не имеет помощников.

Оболонский районный суд Киева удовлетворил самоотвод адвоката. Судья подчеркнул, что новому адвокату предоставлено три недели. В коллегии судей отметили, что этого времени достаточно для того, чтобы защитник ознакомился с материалами дела и 6 сентября смогли перейти к исследованию доказательств, информирует сайт "112 Украина".