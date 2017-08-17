Трамваи вновь вернутся на площадь Тверской заставы после благоустройства
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В Москве завершается благоустройство площади Тверской заставы. В четверг мэр города Сергей Собянин сообщил, что основные работы планируется закончить уже к 1 сентября. Тем самым будет реализован многолетний проект по реконструкции Ленинградского шоссе, Тверской улицы и смежных территорий.
Памятник Максиму Горькому, который вернулся на свое историческое место - визитная карточка площади Тверская Застава у Белорусского вокзала. Теперь это будет не безликое пространство. Здесь появится сквер с липовыми аллеями. Тротуары в некоторых участках будут расширены до 10 метров, красивые газоны и мостовые из гранита, которые привезли из разных уголков России, передает "ТВ Центр".
На Тверской Заставе хоть и появится территория для пешеходов, но она все равно останется крупным транспортным узлом. До площади продлят трамвайные маршруты номер 7 и 9. А на линиях с бесшовными трамвайными рельсами будут работать современные, комфортные и, самое главное, малошумные трамваи с климат-контролем.
"Площадь Тверской Заставы, которая планировалась как окно в Европу. Ключевая площадь Москвы превратилась, к сожалению, в 90- е годы в жалкое зрелище. В начале это было все заставлено ларьками, торговлей хаотичной. Затем это все превратилось в сплошную стоянку машин и хаотичное движение, и постоянную пробку. Затем возникла удивительная идея - создать здесь торговый центр, который бы усугубил все эти проблемы, которые здесь есть", - отметил Собянин.
После этого возникла еще одна идея - сделать транспортную развязку. Но экспертное сообщество пришло к выводу, что в развязке нет необходимости. Поэтому было принято решение вернуть площади первоначальный вид.
"Площадь очень была плохо приспособлена для общественного транспорта, хотя здесь огромное количество людей выходит из Белорусского вокзала, из метро и попадает в такую неприглядную атмосферу. Мы увеличиваем в разы количество остановочных павильонов, делаем трамвайные пути. Делаем разворот таким образом, приближая практически на 500 метров расстояние от вокзала до трамвайных путей", - рассказал Собянин.
"Раньше пробки создавались в результате того, что потоки пересекались. И чтобы выехать с Брестской улицы, надо было дождаться зеленого сигнала светофора. Но двигаться было нельзя, потому что транспорту просто деваться было некуда - он преграждал путь", - отметил профессор МАДИ Эдуард Котлярский.
Такая организация движения серьезно затрудняла проезд. В новой схеме движения основные направления не изменятся, не уменьшится и количество полос.
Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".
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