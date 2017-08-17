Завершено строительство одного тоннеля между "Рубцовской" и "Лефортово"

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В Москве продолжается строительство нового кольца метро. В четверг был завершен проход правого перегонного тоннеля между будущими станциями "Рубцовская" и "Лефортово".

Завершено строительство правого перегонного тоннеля между станциями метро "Рубцовская" и "Лефортово". Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс по имени "Анастасия" начал свою работу год назад. Стартовал от стадиона "Металлург", передает "ТВ Центр".

Тем временем, уже скоро будет завершена проходка левого перегонного тоннеля от "Лефортово" к "Рубцовской". Щит "Альмира" начал движение осенью прошлого года. Сейчас в районе будущей станции "Лефортово" идет подготовка для проходки в сторону станции "Авиамоторная". Движение на этом участке должно открыться уже в следующем году, а в этом году будет запущен первый отрезок нового кольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Строительство там почти завершено.