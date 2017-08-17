В Балашихе арестован подозреваемый в убийстве многодетной матери

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Подозреваемый в убийстве многодетной матери-инвалида заключён под стражу до 15 октября. На время расследования мужчина будет находится в следственном изоляторе. Такую меру пресечения сегодня избрал городской суд Балашихи.

Подозреваемого в убийстве многодетной матери в подъезде жилого дома в Балашихе арестовали до середины октября, сообщает "ТВ Центр".

Ранее сообщалось, что женщина вместе с судебными приставами пришла выселять бывшего хозяина жилплощади. На требования открыть дверь он не реагировал. А когда сопровождающие отправились за полицейскими, мужчина вышел на лестничную клетку и с ножом напал на новую владелицу.

Адвокат подозреваемого заявил, что будет добиваться переквалификации дела, чтобы его подопечного судили по статье "Убийство, совершённое в состоянии аффекта". Защита продолжает настаивать - погибшая якобы была в сговоре с риэлторами. И путём махинаций приобретала на своё имя недвижимость. По документам женщина владела несколькими квартирами. Но была ли она на самом деле связана с мошенниками, ещё предстоит установить следствию.