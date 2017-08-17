Деревянный дом Палибина помогают реставрировать волонтёры

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Деревянный дом коллежского советника Палибина на улице Бурденко, построенный в начале 19 века, помогают реставрировать волонтёры. Среди них не только наши сограждане , но и иностранцы. У некоторых добровольцев за плечами - большой опыт восстановления архитектурных памятников. Но, разумеется, все работы проводятся под руководством профессионалов.