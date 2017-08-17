Собянин пообещал бесплатный вход в московские музеи в честь Дня города
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в честь Дня города в 80 музеях столицы вход будет бесплатным. Акция будет действовать 9 и 10 сентября.
В День города в Москве можно будет бесплатно посетить 80 музеев. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал мэр столицы Сергей Собянин.
"9 и 10 сентября в честь Дня города сделаем вход в 80 музеев и галерей Департамента культуры бесплатным", - говорится в сообщении.
В числе участвующих в акции музеев: Музей Москвы, музей-заповедник Царицыно, Дарвиновский музей, галереи Ильи Глазунова, Василия Нестеренко. Мэр подчеркнул, что записываться предварительно не надо, достаточно просто прийти.
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