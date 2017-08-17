"Миротворец" позволил себе едкий комментарий на смерть Глаголевой

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Украинский сайт "Миротворец" с издевкой прокомментировал смерть российской актрисы Веры Глаголевой. Радикальный ресурс связал болезнь артистки с тем, что она поддерживала "агрессию России против Украины".

Украинский сайт "Миротворец" поглумился над смертью российской актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась накануне от тяжелого заболевания, передает "Ридус".

Радикалы связали болезнь артистки с тем, что она поддерживала "агрессию России против Украины и нарушила государственную границу".

В базе "Миротворца" актриса оказалась в 2016 году, после участия в одном из крымских фестивалей.

Вера Глаголева скончалась16 августа в Германии на 62-м году жизни. По словам ее мужа Кирилла Шубского, актриса умерла после долгой болезни. Прощание с Глаголевой состоится 19 августа в Доме кино. Церемония начнется в 11:00. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.