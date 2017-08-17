Москвич попытался продать трех женщин в кафе

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В Москве 50-летний мужчина попытался продать трех женщин. Для этого он назначил встречу с покупателем в кафе и даже получил 250 тысяч рублей за "товар". Однако тут же был задержан полицией. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который пытался продать трех женщин. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Следствие установило, что в августе 2017 года 50-летний москвич решил заняться торговлей людьми. Для этого он познакомился с четырьмя женщинами из России и стран СНГ. Одна из них является матерью несовершеннолетней. Мужчина предложил им помощь в организации кастинга в якобы модельное агентство. Однако вместо этого подыскал покупателя.

В результате 15 августа он был задержан, говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве. В кафе на Бескудниковском бульваре он получил 250 тысяч рублей за продажу трех женщин. Однако сделка по продаже матери и ее несовершеннолетней дочери не состоялась по независящим от злоумышленника причинам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в торговле людьми и покушении на торговлю людьми. Во время допроса обвиняемый признал вину в полном объеме.