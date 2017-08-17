Трое мужчин получили ранения при стрельбе в Одинцово

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Возле жилого дома в подмосковном Одинцово завязалась перестрелка, в результате которой трое мужчин получили ранения. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Подмосковная полиция начала проверку по факту стрельбы в жилом секторе города Одинцово, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел в ночь на 17 августа возле домов на улице Ракетчиков. По данным полиции, между группой мужчин произошел конфликт, после чего завязалась перестрелка. Трое участников получили незначительные ранения.

По данным правоохранительных органов, стрельба велась из травматического оружия.

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