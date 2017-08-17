Кобзон назвал мракобесами представителей сайта "Миротворец"

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Народный артист России Иосиф Кобзон назвал представителей украинского сайта "Миротворец", издевательски прокомментировавших смерть актрисы Веры Глаголевой, мракобесами и негодяями. При этом он призвал не обращать внимания на подобные комментарии.

Народный артист России Иосиф Кобзон назвал мракобесами представителей украинского сайта "Миротворец", издевательски прокомментировавших смерть актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

"Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий", - заявил агентству Кобзон.

Украинский сайт "Миротворец" издевательски прокомментировал смерть российской актрисы Веры Глаголевой. Радикальный ресурс связал болезнь артистки с тем, что она поддерживала "агрессию России против Украины".

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