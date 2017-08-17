Пострадавшим от паводка жителям Приморья выделят еще 550 млн рублей

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Пострадавшим от паводка жителям Приморского края будет выделено дополнительно более 550 миллионов рублей, рассказал глава правительства Дмитрий Медведев.

Правительство России направит дополнительные средства пострадавшим от паводка районам Приморья. На поддержку края выделено ещё 550 миллионов рублей. Об этом в четверг заявил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров, передает "ТВ Центр".

Там обсуждали распределение субсидий. По словам премьера, также более одного миллиарда трёхсот миллионов рублей получат в качестве компенсации 9 российских регионов, где в результате чрезвычайных ситуаций был нанесён ущерб сельскохозяйственным угодьям.