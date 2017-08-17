На Украине не осталось ни одного известного памятника Ленину

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Все известные памятники Ленину снесены на территории, контролируемой Украиной. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Всего демонтировано 1320 памятников вождю мирового пролетариата.

На Украине снесли все известные памятники вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Об этом заявил в интервью изданию "Лига" руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает ТАСС.

По его словам, демонтировано 2389 памятников. Среди них – 1320 памятников Ленину. При этом он признал, что некоторые монументы еще могут оставаться в ряде украинских сел или на предприятиях. Вятрович отметил, что в реестрах они никогда не существовали, а демонтировать их можно только по факту обнаружения.

С мая 2015 года на Украине действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, которые названы в честь советских государственных деятелей.

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